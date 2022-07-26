«ЮниКредит» и ДОМ.РФ ввели ограничения по валютным вкладам для физлиц. «Ренессанс Кредит» пока думает

Сообщает газета «Известия».

В «ЮниКредит» временно не открывают новые валютные счета для физлиц. Ранее открытых вкладов ограничения не коснуться.

Помимо этого «ЮниКредит» с 1 августа вводит комиссию за хранение долларов, евро, фунтов, швейцарских франков и японских иен в размере 0,3% в месяц, если сумма превышает десять тысяч единиц. С держателей премиальных карт комиссия взыматься не будет.

В банке ДОМ.РФ сообщили, что в настоящее время можно открыть только рублевый вклад, а также в юанях. За хранение этих валют комиссию не берут.

В банке «Ренессанс Кредит» рассматривают возможность отказа от новых срочных вкладов в долларах, а также введения комиссии за хранение уже открытых счетов. Решение пока не принято.

В организациях пояснили, что решения принимались из-за ограничений иностранных банков, которые не дают возможности совершать безрисковые операции с валютой.

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