Трудовые отношения

Сотрудника уволили, потому что он соврал о причине прогула. Но суд его восстановил — истинная причина была уважительной

В объяснительной записке работник указал, что не вышел на дежурство, так как участвовал в следственном эксперименте. В МВД это не подтвердили. Работника уволили.

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Работник в должности врача-стоматолога был ознакомлен с графиком ночного дежурства в праздничные дни.

Но в ночь своего дежурства сотрудник не вышел, объяснив, что в эту ночь он участвовал в следственных действиях. И даже предоставил повестку о вызове на допрос.

Однако правоохранительные органы это не подтвердили. Работника уволили за прогул.

Суд не согласился с работодателем, так как работник отсутствовал по другой уважительной причине — ухаживал за больной несовершеннолетней дочерью. Об этом работодатель знал. Сотрудник предупреждал, что он не может дежурить ночью.

Поскольку в ночь дежурства сотрудника посетителей в поликлинике не было, то невыход работника не привел к негативным последствиям для работодателя.

Такие выводы содержатся в Определении 1-го КСОЮ от 06.06.2022 № 88-12066/2022.

Работника можно уволить за то, что он не вышел на работу потому что ему не понравилось рабочее место, но при этом увольнение не лишает работника права на компенсацию расходов по ТК.

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Трудовые отношения

Сотрудника уволили, потому что он соврал о причине прогула. Но суд его восстановил — истинная причина была уважительной

В объяснительной записке работник указал, что не вышел на дежурство, так как участвовал в следственном эксперименте. В МВД это не подтвердили. Работника уволили.

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