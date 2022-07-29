Для защиты заемщиков банки перейдут на срочную версию RUONIA. Так рекомендует ЦБ

Характеристики срочной версии RUONIA позволяют защитить заемщиков от краткосрочных колебаний денежного и валютного рынков.

Этого нет у других эталонных индикаторов, таких как ключевая ставка Банка России, MosPrime или RUSFAR.

Срочную версию RUONIA ЦБ рекомендует использовать на сроки 1, 3 или 6 месяцев.

Банк России будет проверять мониторинг применения банками срочной версии RUONIA.

Об этом ЦБ сообщил в своем письме.

А тем временем отток денег из российских банков продолжается и без биометрии нельзя будет открыть вклад и получить кредит.