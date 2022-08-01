Трудовые отношения

Продавцам в магазинах не положены оплачиваемые перерывы в рабочее время, объяснил Роструд

Продавцы не относятся к особым категориям работников. Им не надо выделять специальные рабочие перерывы и оплачивать их. Но можно сделать исключение.

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Фото Дениса Яковлева, Кублог Фото Дениса Яковлева, Кублог

В ст. 109 ТК указаны виды работ, при которых работодатель обязан выделять сотрудникам время на специальный перерыв. Например, к ним относятся грузчики или работники, которые трудятся на открытом воздухе (летом). Зимой — сотрудники, работающие в неотапливаемых помещениях.

Про продавцов ТК не упоминает. Так что выделять им специальные рабочие перерывы, которые будут включаться в рабочее время (а значит и оплачиваться), работодатель не обязан. А так же не обязан выделять и обустраивать место для отдыха. Так ответил Роструд в письме от 12.07.2022 № ПГ/16860-6-1.

При желании работодатель может внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка и выделить рабочие перерывы для продавцов. Но это не обязанность.

Однако не забывайте и про рекомендации Роструда по сокращению рабочего времени в жару. Если в помещении 28,5°C, то надо отпускать сотрудников с работы на 1 час раньше, а если температура 30,5°С — на 4 часа. Кроме этого работников надо обеспечить водой.

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