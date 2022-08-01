Продавцам в магазинах не положены оплачиваемые перерывы в рабочее время, объяснил Роструд

В ст. 109 ТК указаны виды работ, при которых работодатель обязан выделять сотрудникам время на специальный перерыв. Например, к ним относятся грузчики или работники, которые трудятся на открытом воздухе (летом). Зимой — сотрудники, работающие в неотапливаемых помещениях.

Про продавцов ТК не упоминает. Так что выделять им специальные рабочие перерывы, которые будут включаться в рабочее время (а значит и оплачиваться), работодатель не обязан. А так же не обязан выделять и обустраивать место для отдыха. Так ответил Роструд в письме от 12.07.2022 № ПГ/16860-6-1.

При желании работодатель может внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка и выделить рабочие перерывы для продавцов. Но это не обязанность.