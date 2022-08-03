Трудовые отношения

Удаленщика нельзя вызывать в офис, если такое условие не прописано в договоре

Если сотрудник работает на дому в другом регионе, то работодатель не может обязать его приезжать в компанию, оплачивать проезд или командировочные. Но только при условии, что это не входит в условия труда.

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Место работы — это обязательное условие трудового договора. Если в нем указано, что сотрудник работает на дому (удаленщик или дистанционщик), а командировки не предусмотрены — вызывать в офис, располагающий в другом регионе, нельзя.

Внести изменения в трудовой договор можно только по согласию сторон, подписав допсоглашение. Если работник отказывается от внесения изменений, то заставить его нельзя. В одностороннем порядке внести изменения в договор работодатель то же не может.

Такой ответ дал Минтруд в июльском письме.

Отметим, что Роструд такого же мнения. В конце прошлого года ведомство дало ответ на вопрос: может ли дистанционщик приехать в офис для подписания договора. Ответ: да, может. Но при условии, что сотрудник сам не против. А вот заставлять приезжать в офис нельзя.

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Трудовые отношения

Удаленщика нельзя вызывать в офис, если такое условие не прописано в договоре

Если сотрудник работает на дому в другом регионе, то работодатель не может обязать его приезжать в компанию, оплачивать проезд или командировочные. Но только при условии, что это не входит в условия труда.

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