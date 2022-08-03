Беременная работница может передумать увольняться, даже если она подписала соглашение об уходе

Работница подписала соглашение о расторжении трудового договора и получила компенсацию.

После этого она узнала о свое беременности и захотела аннулировать соглашение об уходе. Но бывший работодатель ей отказал.

Суд поддержал сотрудницу, сказав, что она отказалась уходить, так как узнала о своем положении. Если нет волеизъявления работницы, то фактически ее уволили по инициативе работодателя.

А это нарушает Трудовой кодекс, который запрещает увольнять беременную женщину по инициативе работодателя. Работницу восстановили, а сумму компенсации не взыскали.

Так решил суд в Определении 3-го КСОЮ от 22.06.2022 № 88-9320/2022.

Член профсоюза уволить не так просто даже из госорганов, а за прогул во время обучения в командировке увольнение законно.