Трудовые отношения

Беременная работница может передумать увольняться, даже если она подписала соглашение об уходе

Подписав соглашение о расторжении договора сотрудница захотела аннулировать его, так как узнала что беременна. Ей отказали. Суд сказал, что увольнение незаконно, так как нет волеизъявления одной их сторон.

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Работница подписала соглашение о расторжении трудового договора и получила компенсацию.

После этого она узнала о свое беременности и захотела аннулировать соглашение об уходе. Но бывший работодатель ей отказал.

Суд поддержал сотрудницу, сказав, что она отказалась уходить, так как узнала о своем положении. Если нет волеизъявления работницы, то фактически ее уволили по инициативе работодателя.

А это нарушает Трудовой кодекс, который запрещает увольнять беременную женщину по инициативе работодателя.

Работницу восстановили, а сумму компенсации не взыскали.

Так решил суд в Определении 3-го КСОЮ от 22.06.2022 № 88-9320/2022.

Член профсоюза уволить не так просто даже из госорганов,  а за прогул во время обучения в командировке увольнение законно.

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