Для явки в суд по повестке отпуск за свой счет брать не нужно

В этом случае работодатель обязан отпустить его с работы. Так указано в Трудовом кодексе.

Поскольку работник освобождается от работы в связи с исполнением государственных обязанностей, то ему не нужно на это время оформлять отпуск за свой счет.

Это разъясняет Роструд в Докладе с руководством по соблюдению обязательных требований нормативных правовых актов за II квартал 2022 года.

Чтобы перенести отпуск работник должен написать заявление, а чтобы декретница смогла уйти в ежегодный отпуск ей сначала нужно выйти из декрета.