Налог на прибыль

Затраты на погашение кредита, использованного в мнимой сделке, нельзя учесть в расходах

Налоговики установили, что деньги по кредиту, который был рефинансирован, компания использовала в налоговой схеме и не приняла в расходах проценты по новому кредиту.

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Компания взяла в банке кредит для погашения долга в другом банке. Проценты по новому кредиту увеличили убыток.

При проверке выяснилось, что первоначальный кредит компания использовала в налоговой схеме.

Деньги были предоставлены для выдачи займа другой организации. Оказалось, что эта организация является взаимозависимой и по факту займ ей не был перечислен. Но при этом компания учитывала в расходах проценты по взятому в банке кредиту.

ФНС пришла к выводу, что расходы на погашение прежнего кредита, которые привели к убытку, не отвечают ст. 252 НК РФ и предложила компании уменьшить убыток.

Суд в Постановлении АС Уральского округа от 22.07.2022 по делу № А76-30513/2021 согласился с налоговиками.

Ранее ФНС разъясняла, что проценты по займу криминального происхождения нельзя учитывать ни в доходах, ни в расходах.

 

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