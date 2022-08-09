Нужно больше финансистов. В июле количество вакансий в сфере финансов выросло на 13%

Июль отметился повышением активности работодателей на 7%.

IT — специалистов искали на 21% больше, чем в июне этого года, работников в сфере маркетинга и рекламы на 16%, а сфере финансов — на 13%.

При этом больше всего вакансий по-прежнему в торговле — 14 % от общего числа. Вакансии аграриев и производственников составляют 11%, транспортников и логистов — 9%.

Обычно летом люди берут отпуск и не ишут работу активно. Но в июле этого года активность увеличилась на 15%.

31% соискателей в июле искали работу в сфере бизнес-услуг и офисных служб. В сферах транспорта, логистики и услуг хотели бы трудиться 20%, 18% и 15% соискателей соответственно.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Дефицит на рынке труда остается несмотря на то, что во втором квартале 2022 года в Россию въехало рекордное количество трудовых мигрантов и 24 % россиян постоянно находятся в поиске нового места работы.

А бухгалтерские вакансии мы теперь размещаем прямо на сайте «Клерка».