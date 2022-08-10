Работодатель вправе нарушить соглашение, если компенсация при увольнении противоречит локальным актам организации

Работник университета уволился по соглашению сторон с компенсацией в размере 3 окладов. Однако университет компенсацию не выплатил. Новый руководитель университета отменил приказ.

Работник обратился в суд, так как без компенсации он бы не уволился.

Суд сказал, что Трудовой кодекс не предусматривает выплату компенсации при расторжении трудового договора по соглашению сторон. Такую выплату могут регламентировать внутренние документы организации, но в этом случае их тоже не было.

Но основным аргументом работодателя стало то, что соглашение подписал предыдущий ректор, уже зная об увольнении. Он действовал недобросовестно, нанося вред университету.

В апелляционном определении от 30.05.2022 № 33-15489/2022 Московский городской суд отказал работнику о взыскании компенсации.

Кстати, нельзя уволить сотрудника, если тот не хочет перейти в новый отдел по старому договору, а члена профсоюза нельзя уволить без согласия профессиональной организации.