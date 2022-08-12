3-НДФЛ

❗ Поменяют форму 3-НДФЛ

Декларацию о доходах за 2022 год физлица будут сдавать на новом бланке. Новая форма 3-НДФЛ будет действовать с 2023 года.

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Проект опубликован на федеральном портале.

Приложение к разделу 1 сейчас является заявлением о зачете или возврате налога. В новой форме это будет заявление только о возврате. В связи с введением ЕНС зачет станет неактуальным.

Причем в нем будет несколько блоков с реквизитами счета, то есть при желании сумму можно разбить на части, каждую из которых налоговики перечислят на отдельный счет.

В разделе 2, где идет расчет налоговой базы и суммы налога будет новая строка 170, в которой нужно будет указывать сумму НДФЛ, возвращенную в связи с применением вычета в упрощенном порядке.

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Напомним, сейчас в упрощенном порядке можно оформить инвестиционный и имущественный налоговые вычеты (правда, с имущественным на деле все не так просто).

Но по расходам с 2023 года в упрощенном порядке начнут давать и социальные налоговые вычеты на лечение, обучение, фитнес.

ФНС уже готовит бланк заявления для нового вычета.

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