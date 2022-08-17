Российские производители получат субсидию на телерекламу, если попадут в реестр Минпромторга

Производители должны направить бумажную заявку в адрес Минпромторга с 18 августа до 2 октября. Почтой или в секретариат.
Претенденты, которые пройдут отбор, получат софинансирование затрат на ТВ-рекламу.
На первом этапе на субсидии правительство выделило 500 млн рублей.
Получатели субсидии должны будут сдавать в Минпромторг ежегодный отчет о выручке не позднее 30 марта.
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