Государственные ведомства

Госслужащим запретили говорить фразы: «вопрос решить трудно, но можно» и «спасибо на хлеб не намажешь»

Минфин в специальной памятке также рекомендует не употреблять выражения «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну, что делать будем?».

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Иллюстрация: Dmitriy / Pixabay Иллюстрация: Dmitriy / Pixabay

Памятку с антикоррупционными рекомендациями Минфин опубликовал на своем официальном сайте.

Помимо сомнительных фраз, чиновникам также советуют воздерживаться от обсуждения некоторых тем.

Например, сетовать на низкий уровень заработной платы и бедность госслужащих, рассказывать о желании приобрести какие-либо товары или поехать в турпоездку. Не стоит также делиться планами детей поступить в то или иное престижное учебное заведение.

Также Минфин сомневается, что госслужащим стоит регулярно получать подарки. Пусть даже стоимостью менее 3 тыс. руб. И посещать рестораны совместно с представителями организаций, которые получили или потенциально могут получить какие-то выгоды от чиновника.

А еще, чиновникам, судьям и силовикам хотят запретить покупать дома в странах НАТО и вообще, будут интересоваться расходами руководителей госучреждений.

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