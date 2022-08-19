Госслужащим запретили говорить фразы: «вопрос решить трудно, но можно» и «спасибо на хлеб не намажешь»

Памятку с антикоррупционными рекомендациями Минфин опубликовал на своем официальном сайте.
Помимо сомнительных фраз, чиновникам также советуют воздерживаться от обсуждения некоторых тем.
Например, сетовать на низкий уровень заработной платы и бедность госслужащих, рассказывать о желании приобрести какие-либо товары или поехать в турпоездку. Не стоит также делиться планами детей поступить в то или иное престижное учебное заведение.
Также Минфин сомневается, что госслужащим стоит регулярно получать подарки. Пусть даже стоимостью менее 3 тыс. руб. И посещать рестораны совместно с представителями организаций, которые получили или потенциально могут получить какие-то выгоды от чиновника.
А еще, чиновникам, судьям и силовикам хотят запретить покупать дома в странах НАТО и вообще, будут интересоваться расходами руководителей госучреждений.