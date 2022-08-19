Суд решил, что разработка и изготовление оборудования в Китае — это работа, а не услуга и отменил агентский НДС

Предмет контракта — изготовление оснастки на территории Китая. Оснастка после монтажа и сборки осталась в Китае. Там ее компания использовала для производства автомобильных компонентов.

Налоговики решили, что это инжиниринговые услуги. Так как основной результат — интеллектуальные права на оснастку.

А место реализации услуг определяется по месту нахождения покупателя. Это Россия. Поэтому проверяющие доначислили агентский НДС.

АС Волго-Вятского округа в постановлении от 28.06.2022 № А43-1270/21 не согласился с налоговиками. Конечный продукт — оснастка. А инжиниринговые услуги не создают никакого материального объекта.

Работа сделана на территории другой страны, оснастка будет находиться и использоваться там же. Поэтому нужно применить другую норму закона, по которой не будет агентского НДС.

А еще бывает так, что налоговики не видят признаков ноу-хау, доначисляют НДС. Или утверждают, что компания нарочно копила дебиторку, чтобы не слететь с УСН.