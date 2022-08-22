С зарплаты сотрудника из Армении надо сразу удерживать НДФЛ по ставке 13%. Но в конце года возможен пересчет на 30%

В том числе, и для граждан Армении действует это правило.

Напомним, а ЕАЭС входят страны:

Россия;

Армения;

Белоруссия;

Казахстан;

Киргизия.

Дело в том, что с этими странами есть договор от 29.05.2014, в котором прописан нюанс с НДФЛ.

Однако ставка 13% не будет стабильно применять весь год, невзирая ни на что. Об этом предупреждает Минфин в письме от 12.08.2022 № 03-04-05/78614.

По итогам года надо проверить налоговый статус сотрудника. Если он все еще не стал резидентом РФ, то весь НДФЛ за год надо пересчитать по ставке 30%.

На следующий год история повторится. Снова будет ставка 13%, а по итогу года — пересчет, если не будет статуса резидента.

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