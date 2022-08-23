Владельцы Visa и Mastercard не могут оплатить покупки в интернете

Речь идет о картах Visa и Mastercard, срок действия которых в России автоматически продлили после ухода этих платежных систем из страны.
Так, карту Сбера не смогли привязать к приложению такси «Яндекс Go». Система говорит, что истек срок действия карты.
Клиенты Wildberries не смогли оплатить свои покупки картой Сбербанка.
С такими же проблемами столкнулись клиенты МТС Банка, Газпромбанка, Росбанка и Абсолют Банка.
Сами банки утверждают, что такие карты работают в обычном режиме. А подобные случаи единичны и каждый из них решается индивидуально.
По мнению ЦБ все дело в настройках оборудования, через которое проходит оплата через просроченные карты Visa и Masterсard.
Об этом сообщили Известия.
Недавно в банке «Тинькофф» произвошел массовый сбой, а ритейлеры попросили снизить комиссию по картам «Мир».