Отпуск исключительно в выходные дни может стать альтернативой компенсации без увольнения

Обсуждение идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

По ТК заменить компенсацией можно только допотпуск (часть, превышающую 28 дней).

Но есть вариант платить отпускные сотруднику, который при этом будет работать наравне с коллегами.

Для этого нужно оформлять отпуск исключительно в выходные дни. Правда, так можно оформить только 14 дней из 28. Остальные 14 надо взять целиком.

В письме от 08.07.2021 № 14-2/ООГ-6477 Минтруд поясняет, что деление отпуска на части должно происходить по договоренности.

Работодатель может давать отпуск хоть по два дня на выходные. Отпуск может начинаться с выходного дня.

Кстати, в некоторых компаниях категорически запрещено такое деление отпуска на части, когда отпуск приходится только на выходные.

Мы рассказывали о таком случае в материале «Работодатель считает хитрецом сотрудника, который просит отпуск только в рабочие дни».

Кстати, работники в оборонке смогут получить компенсацию отпуска без увольнения.