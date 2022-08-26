Отпуска

Отпуск исключительно в выходные дни может стать альтернативой компенсации без увольнения

К сожалению, не все сотрудники могут полноценно использовать свой отпуск. У некоторых копятся неиспользованные дни. Получить за них деньги, не увольняясь, по ТК нельзя. Но бухгалтеры предлагают свой законный способ.

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Обсуждение идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

По ТК заменить компенсацией можно только допотпуск (часть, превышающую 28 дней).

Но есть вариант платить отпускные сотруднику, который при этом будет работать наравне с коллегами.

Для этого нужно оформлять отпуск исключительно в выходные дни. Правда, так можно оформить только 14 дней из 28. Остальные 14 надо взять целиком.

В письме от 08.07.2021 № 14-2/ООГ-6477 Минтруд поясняет, что деление отпуска на части должно происходить по договоренности.

Работодатель может давать отпуск хоть по два дня на выходные. Отпуск может начинаться с выходного дня.

Кстати, в некоторых компаниях категорически запрещено такое деление отпуска на части, когда отпуск приходится только на выходные.

Мы рассказывали о таком случае в материале «Работодатель считает хитрецом сотрудника, который просит отпуск только в рабочие дни».

Кстати, работники в оборонке смогут получить компенсацию отпуска без увольнения.

 

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