Нулевая декларация ИП на ОСНО состоит из титульного листа, двух разделов и одного приложения

Наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера» рассказала, что ИП после открытия не вел никакую деятельность, ничего не платил и не сдавал никакие отчеты.
Однако письмо от приставов с долгом по взносам заставило бизнесмена срочно закрыть свой несостоявшийся бизнес.
Бухгалтер составила нулевую декларацию 3-НДФЛ, включив туда титульный лист и разделы 1 и 2. Но налоговики такой отчет не приняли, сказав, что там не хватает листов. Каких конкретно — не уточнили.
Коллеги подсказали бухгалтеру, что в состав декларации ИП должен включить приложение 3 к разделу 2. Это приложение размещено на двух листах декларации.
Как ИП на ОСНО составить декларацию 3-НДФЛ в 2022 году, читайте тут.
Что касается декларации по НДС, то вместо нее можно сдать единую упрощенную декларацию на бумаге.
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