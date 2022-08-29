Нулевая декларация ИП на ОСНО состоит из титульного листа, двух разделов и одного приложения

Наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера» рассказала, что ИП после открытия не вел никакую деятельность, ничего не платил и не сдавал никакие отчеты.

Однако письмо от приставов с долгом по взносам заставило бизнесмена срочно закрыть свой несостоявшийся бизнес.

Бухгалтер составила нулевую декларацию 3-НДФЛ, включив туда титульный лист и разделы 1 и 2. Но налоговики такой отчет не приняли, сказав, что там не хватает листов. Каких конкретно — не уточнили.

Коллеги подсказали бухгалтеру, что в состав декларации ИП должен включить приложение 3 к разделу 2. Это приложение размещено на двух листах декларации.

Как ИП на ОСНО составить декларацию 3-НДФЛ в 2022 году, читайте тут.

Что касается декларации по НДС, то вместо нее можно сдать единую упрощенную декларацию на бумаге.

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