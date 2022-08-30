IT-компании

Для пониженных взносов и 0% налога на прибыль IT-компания должна иметь 70% профильных доходов

Для налоговых льгот IT-компаниям в 2022 году действуют переходные положения.

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Об этом сообщает Минфин в письме от 09.08.2022 № 03-15-06/77218.

С 2022 года новые условия для налоговых льгот айтишникам. Они введены задним числом.

Раньше условий было три:

  • аккредитация;
  • численность 7 человек;
  • доля льготных доходов 90%.

Сейчас условий только два:

  • аккредитация;
  • доля льготных доходов 70%.

Эти два условия должны соблюдаться по итогам отчетного периода.

Если у фирмы с аккредитацией 70% доходов — льготные, она платит взносы 7,6% и считает налог на прибыль 0%.

Если у фирмы нет аккредитации, то доля доходов уже роли не играет. Льгот в любом случае не будет.

Кстати, недавно из реестра исключили сотни IT-компаний. И чистка реестра продолжится.

Отметим, что с новыми правилами применения IT-льгот бухгалтерам не все ясно. Самый главный вопрос — сохраняется ли право на льготу по взносам у упрощенцев с 2023 года. Причина сомнений — новая формулировка о доле профильных доходов с упоминанием главы 25 НК.

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