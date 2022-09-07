🏰 Самозанятым могут наконец-то разрешить сдавать в аренду апартаменты

Вопрос обсуждали на госсовете по вопросам развития туризма.

«Какая разница — квартиру сдает или апартаменты. Экономического смысла разделять это не вижу никакого», — сказал Владимир Путин.

Разрешить самозанятым сдачу в аренду аппартаментов предложил глава «Опоры России» Александр Калинин.

Он отметил, что особенно это актуально для Крыма и Краснодарского края, где много таких объектов.

Если самозанятым дадут возможность легально заниматься таким бизнесом, это может принести в доход региональных бюджетов до 10 млрд рублей.

Владимир Путин обещал дать поручение по внесению таких поправок.

Этот вопрос ранее уже поднимался, в том числе, на совместном заседании Минфина и ФНС. Более того, обсуждали вопрос внесения поправок в ЖК, по которым все апартаменты (в том числе уже построенные) будут переведены в статус жилых помещений. Но пока ничего в этом плане не изменилось.

То, что сейчас применять НПД при сдаче апартаментов нельзя, Минфин пояснял в письме от 07.12.2020 № 03-11-11/106478.