234 тыс. человек на грани увольнения. Это в два раза больше, чем в начале года

Речь идет о сотрудниках, которые находятся в простое, вынужденном отпуске или заняты неполный рабочий день. Путин уточнил, что таких уже почти 234 тыс. человек.

Если в масштабах страны «цифры небольшие», то для конкретных отраслей, предприятий и населенных пунктов возникают «серьезные сложности». Одновременно с этим Путин выразил уверенность, что на российском рынке труда ситуация стабильная.

«Считаю очень важным, значимым достижением правительства в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную. Уровень безработицы находится на исторических минимумах: в мае – июле это было всего 3,9%», – заявил президент на совещании по экономическим вопросам.

Напомним, что с 15 августа по 5 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,4 тыс. человек и составила 664,6 тыс. Это 0,9% от общей численности работников в РФ.