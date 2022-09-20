НДС

🍬 За бесплатную раздачу еды с истекающим сроком годности с бизнеса не будут брать НДС

Фудшеринг (передачу на благотворительность продуктов с истекающим сроком годности, но пригодных для употребления) могут освободить от НДС. Этот вопрос прорабатывает Минпромторг.

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Глава ведомства Денис Мантуров сказал, что неправильно утилизировать продукты, когда есть еще несколько дней до окончания срока годности. Кто-то мог бы благодаря этим продуктам разнообразить свой рацион.

Чтобы фудшеринг заработал, планируют освободить бизнес от НДС при безвозмездной передаче продуктов, передает «Интерфакс».

Впрочем, этот вопрос обсуждается уже давно, но пока дальше разговоров дело не пошло.

В Госдуму вносили законопроект, отменяющий НДС при передаче продуктов за 3 дня до окончания срока годности. Но на него не было заключения Правительства и его завернули.

Сейчас бизнесу может быть выгоднее утилизировать продукты, чем платить 20% НДС с благотворительности.

 

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