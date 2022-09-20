Нотариат

Квартирные мошенники подделывают доверенности, которые можно проверить по QR-коду. Рискуют все, кто готов на сделку без нотариуса

Нотариусы бьют тревогу – мошенники создают сайты-двойники для проверки доверенностей и по фальшивым документам пытаются переоформить квартиру.

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Рискуют люди, которые решили заниматься оформлением всех документов купли-продажи самостоятельно, без нотариуса, пишет «Российская Газета».

Нотариус фальшивую доверенность быстро распознает. Если же нотариус ошибется, то он обязан возместить ущерб.

Схему выявил один из московских нотариусов.

К нему в контору пришли граждане, чтобы оформить сделку с квартирой. Продавцы показали доверенность, сославшись на то, что хозяин квартиры дал им права распоряжаться его собственностью.

Номер у доверенности тоже был вроде бы настоящий. С одной оговоркой – в доверенности под этим номером никто не давал права на продажу квартиры, это совершенно другая доверенность.

Мошенники предлагали нотариусу проверить доверенность по QR-коду, по ссылке утверждалось – доверенность верная. Только ссылка – поддельная.

Нотариус на такую схему не попался.

С прошлого года на все нотариальные доверенности размещается специальный QR-код, который можно проверить на портале ФНП.

«Осуществлять проверку надежнее через специальный сервис на портале ФНП. Получив доступ к камере, к примеру, смартфона, сервис проверяет отсканированный QR-код в Единой информационной системе нотариата и сообщает, есть документ с такими реквизитами в системе или нет», – сообщили в Федеральной нотариальной палате.

Если навести смартфон на QR-код на доверенности напрямую, без обращения к порталу ФНП, вы рискуете попасть на сайт мошенников.

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Квартирные мошенники подделывают доверенности, которые можно проверить по QR-коду. Рискуют все, кто готов на сделку без нотариуса

Нотариусы бьют тревогу – мошенники создают сайты-двойники для проверки доверенностей и по фальшивым документам пытаются переоформить квартиру.

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