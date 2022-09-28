Мобилизованных сотрудников на срочных трудовых договорах можно увольнять, не дожидаясь их возвращения

Речь идет о новой статье 351.7 ТК, которая есть в законе, принятом Госдумой.

Там сказано, что можно уволить во время приостановки договора в случае истечения действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок.

Между тем, Роструд за день до внесения этих поправок в законопроект заявил, что уволить по окончании срока срочного договора нельзя, так как трудовой договор приостанавливается. Он как бы заморожен.

Однако судя по норме ТК, уволить можно.

Также можно уволить при ликвидации компании, «закрытии» ИП и если сотрудник через 3 месяца после окончания службы не вернулся на работу.