3-НДФЛ

Чтобы получить возврат налога по 3-НДФЛ, мобилизованный должен оформить доверенность через командира воинской части

Представитель мобилизованного налогоплательщика должен лично прийти в ИФНС, чтобы подписать заявление на возврат НДФЛ в связи с вычетом по декларации.

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Такое разъяснение дает ФНС в письме от 28.09.2022 № АБ-4-19/12835@, отвечая на вопрос «Как получить налоговый вычет по сданной декларации 3-НДФЛ?».

Предварительно необходимо оформить доверенность через командира воинского подразделения на подачу заявлений о возврате и направить ее уполномоченному по почте.

Уполномоченный родственник, друг и т.д. должен обратиться в ИФНС с заявлением о возврате лично.

В заявлении в соответствующем поле нужно прописать действие по доверенности.

При этом деньги будут возвращены только на счет мобилизованного.

Между тем напомним, что теперь заявление на возврат налога «вшито» в декларацию 3-НДФЛ. И если человек сдал эту декларацию, то логично, что и заявление тоже было в ее составе.

Таким образом, данный совет ФНС подходит для случая, когда человек декларацию сдал, но лист с заявлением по какой-то причине в ее состав не включил.

Если человек еще не сдал 3-НДФЛ, то сдать декларацию за него также может родственник по доверенности.

Кстати, если человек умер, не дождавшись возврата НДФЛ по имущественному вычету, его жене эти деньги не отдадут.

Об этом предупреждает Минфин в письме от 06.07.2022 № 03-04-05/64946.

Впрочем, такое мнение Минфина можно оспорить в суде. Прецеденты уже были.

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Чтобы получить возврат налога по 3-НДФЛ, мобилизованный должен оформить доверенность через командира воинской части

Представитель мобилизованного налогоплательщика должен лично прийти в ИФНС, чтобы подписать заявление на возврат НДФЛ в связи с вычетом по декларации.

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