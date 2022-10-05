😁 Директор считает, что главбух несет ответственность за блокировку счета по 115-ФЗ. Ведь это главбух делает платежки

Историей поделилась наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера».

Директор заявил главбуху, что это она выбирает компании при переводе сумм, значит и вина за блокировку будет на ней.

Между тем главбух делает платежки на тех контрагентов, данные которых дает директор. То есть, права выбора у нее нет.

Коллеги считают, что с такой работы надо уходить, потому что такой директор подставит главбуха, скажет, что он ничего не знал, не понимал, это все она...

Еще советуют получать визу гендира на каждом счете на оплату. Это поможет доказать, что главбух не влиял на принятие решений по распоряжению финансами.

Одна из коллег рассказала, что именно это спасло ее от уголовки.

Главбух делала приказы и докладные, что за перечисление такой-то суммы по такому-то счету (договору) такому-то контрагенту директор несет полную ответственность.

В итоге директор получил уголовку, а к главбуху никаких претензий не было.

А ваш директор не пытается переложить на вас ответственность за перевод денег контрагентам с подмоченной репутацией?