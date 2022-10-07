Спецразрешение для крупногабаритного транспорта можно получить на Госуслугах

Все зависит от маршрута следования транспорта, сообщается в официальном Telegram-канале Минцифры.
Спецразрешения можно получить:
- Для движения по российским дорогам;
- Для международного маршрута.
Какой транспорт относят к категории тяжеловесного и крупногабаритного:
- Масса тяжеловесного транспорта с грузом или без него, а также нагрузка на ось автомобиля превышает допустимые нормы;
- Объем крупногабаритного транспорта с грузом или без превышает установленные нормативы.
Чтобы подать заявление нужно:
- Авторизоваться на Госуслугах;
- Заполнить форму;
- Приложить регистрационные документы транспортного средства;
- Оплатить госпошлину.
Если транспорт тяжеловесный, то придется оплатить еще и компенсацию вреда.
Квитанция поступит также на Госуслуги.
Новых услуг на портале становится все больше. Вчера мы писали, что справки из ЗАГСа теперь можно заказывать на Госуслугах. Появился новый сервис и для автовладельцев.