Перевозка

Спецразрешение для крупногабаритного транспорта можно получить на Госуслугах

Электронные разрешения будут оформлять быстрее бумажных. Срок выдачи разрешения займет от 4 до 9 дней.

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Все зависит от маршрута следования транспорта, сообщается в официальном Telegram-канале Минцифры.

Спецразрешения можно получить:

  • Для движения по российским дорогам;
  • Для международного маршрута.

Какой транспорт относят к категории тяжеловесного и крупногабаритного:

  • Масса тяжеловесного транспорта с грузом или без него, а также нагрузка на ось автомобиля превышает допустимые нормы;
  • Объем крупногабаритного транспорта с грузом или без превышает установленные нормативы.

Чтобы подать заявление нужно:

  1. Авторизоваться на Госуслугах;
  2. Заполнить форму;
  3. Приложить регистрационные документы транспортного средства;
  4. Оплатить госпошлину.

Если транспорт тяжеловесный, то придется оплатить еще и компенсацию вреда.

Квитанция поступит также на Госуслуги.

Новых услуг на портале становится все больше. Вчера мы писали, что справки из ЗАГСа теперь можно заказывать на Госуслугах. Появился новый сервис и для автовладельцев.

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