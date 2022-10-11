📖 При временном переводе к новому работодателю старый работодатель хранит трудовую книжку у себя

Если у такого сотрудника бумажная трудовая книжка, она остается у его первого работодателя.

Дело в том, что в ТК РФ есть перечень оснований, когда сотруднику можно выдать трудовую книжку на руки:

для оформления пенсии;

при увольнении.

Временный перевод – не повод выдавать сотруднику трудовую книжку.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 23.09.2022 № 14-2/ООГ-5986.

Трудовые особенности по переводу без увольнения утверждены постановлением Правительства от 30.03.2022 № 511. Недавно туда внесли поправки (для мобилизованных и граждан ЛДНР и Украины, у которых на руках нет дипломов). А также продлили срок действия этого постановления на 2023 год.

Процедура временного перевода идет с участием ЦЗН.

Алгоритм такой:

Работодатель направляет в ЦЗН данные о простое.

ЦЗН находит вакансии в других компаниях и высылает сотрудникам приостановленного бизнеса предложение.

Сотрудник соглашается и согласует это со своим действующим работодателем.

Сотрудник заключает срочный трудовой договор с новым работодателем.

Как только сотрудник увольняется от нового работодателя, сразу же возобновляется его старый трудовой договор.

О том, как оформлять такой перевод и как отчитываться за таких сотрудников, Минтруд объяснил в письме от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208.

В частности, там говорится, что при временном переводе трудовая книжка остается на старой работе. Вместо трудовой книжки второму работодателю надо предоставить сведения о трудовой деятельности (СТД-Р или СТД-ПФР). Они будут нужны, чтобы, например, посчитать стаж для больничного.