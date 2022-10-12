🔥 На детей до 3 лет будут платить два пособия – из бюджета и из маткапитала

То есть пособие дадут и на первого (как сейчас), и на второго, и на третьего и т.д.

Сейчас пособие на второго ребенка платят из средств маткапитала. Если семья направила маткапитал в ипотеку, то пособия не будет. Если ребенку еще нет 3 лет, но весь маткапитал уже исчерпан, то пособие прекращается.

Эта ситуация возмущала родителей. Они требовали уравнять их в правах с родителями первых детей. Более того, за введение единообразного подхода выступала Счетная палата.

Там констатировали: «Семьи со вторым ребенком вынуждены тратить МСК на текущее потребление, сокращая возможности его использования на улучшение жилищных условий и на образование детей».

Теперь решение по унификации условий принято. Законопроект внесен в Госдуму.

На второго ребенка тоже будет пособие из бюджета.

Что касается пособия на третьего ребенка до 3 лет, то оно региональное и есть не везде.

Теперь такого неравенства не будет.

Кроме того, пособие на ребенка до 3 лет из маткапитала сохранится.

И платить его будут тоже независимо от очередности рождения. То есть можно будет получить его не только за второго, но и за первого, третьего и т.д. Условие — доход семьи не выше 2 ПМ на человека.

Причем это не отменяет выплату пособия из бюджета.

То есть можно будет получать одновременно 2 выплаты – и универсальное пособие, и пособие на ребенка до 3 лет из материнского капитала, разъясняет Минтруд.