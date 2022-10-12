Для заграничных удаленщиков могут сохранить ставку НДФЛ 13%. Но это неточно

У нерезидентов НДФЛ 30%.
- если он резидент, то сам платит налог 13% по 3-НДФЛ;
- если он нерезидент — то НДФЛ он в России вообще не платит.
То есть ставка или 13%, или налога вообще нет.
Замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что решение по ставке пока не принято.
Решать этот вопрос будут между первым и вторым чтением законопроекта по основам налоговой политики.
«Это дискуссия ноября — декабря», — цитирует слова чиновника «Интерфакс».
Проект поправок в НК, в том числе, по НДФЛ дистанционщиков — здесь.