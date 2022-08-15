НДС

Гостиницы, кемпинги, аквапарки внесут в реестр туробъектов для НДС 0%

Утвердили 9 видов объектов туристической индустрии. Этот перечень нужен, чтобы сформировать реестр объектов. А реестр объектов нужен, чтобы турбизнес мог применять ставку НДС 0%.

Версия для печати

Опубликован приказ Ростуризма от 05.07.2022 № 307-Пр-22.

В перечне такие объекты:

  • гостиницы;
  • кемпинги;
  • объекты санаторно-курортного лечения и отдыха.
  • горнолыжные трассы и горнолыжные комплексы.
  • аквапарки.
  • многофункциональные комплексы (МФК), включающие номерной фонд гостиниц и санаторно-курортных организаций;
  • входящие в состав МФК развлекательные комплексы, спортивно-оздоровительные комплексы, в том числе детские, и конгресс-центры, яхт-клубы и яхтенные марины;
  • стационарные объекты для организации обслуживания населения на территории пляжей, в том числе в составе МФК;
  • объекты общепита, входящие в состав всех вышеназванных объектов.

Кстати, в первоначальной версии перечня объектов общепита не было.

Правила ведения реестра объектов туристической индустрии утверждены постановлением Правительства от 01.07.2022 № 1181.

Читайте еще по теме:

Разберитесь с самым сложным налогом - НДС! Даже входящий-исходящий НДС не будет вызывать у вас сложностей, заполняйте книги покупок и продаж играючи!

Курс повышения квалификации

120 ак. часов
удостоверение в ФИС ФРДО
профстандарт «Бухгалтер»

После курса любые проверки ФНС вас больше не будут пугать! Старт потока 15 августа, запишитесь прямо сейчас пока есть места, курс стоит всего 18 800 рублей.

Смотрите полную программу курса тут, или оставьте заявку ниже, менеджер подробно проконсультирует вас!

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Прием на работу

Субсидии для трудоустройства безработных: выгодно ли это работодателю

За трудоустройство некоторых категорий граждан государство платит субсидию — три МРОТ за каждого нового работника. В 2022 году это 45 837 рублей. Сумма не маленькая. Но выгодно ли это работодателю?

Субсидии для трудоустройства безработных: выгодно ли это работодателю
Читать еще