Гостиницы, кемпинги, аквапарки внесут в реестр туробъектов для НДС 0%

Опубликован приказ Ростуризма от 05.07.2022 № 307-Пр-22.
В перечне такие объекты:
- гостиницы;
- кемпинги;
- объекты санаторно-курортного лечения и отдыха.
- горнолыжные трассы и горнолыжные комплексы.
- аквапарки.
- многофункциональные комплексы (МФК), включающие номерной фонд гостиниц и санаторно-курортных организаций;
- входящие в состав МФК развлекательные комплексы, спортивно-оздоровительные комплексы, в том числе детские, и конгресс-центры, яхт-клубы и яхтенные марины;
- стационарные объекты для организации обслуживания населения на территории пляжей, в том числе в составе МФК;
- объекты общепита, входящие в состав всех вышеназванных объектов.
Кстати, в первоначальной версии перечня объектов общепита не было.
Правила ведения реестра объектов туристической индустрии утверждены постановлением Правительства от 01.07.2022 № 1181.
Читайте еще по теме: