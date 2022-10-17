Банкротство

Мораторий на банкротство закончился. Можете платить дивиденды

Мораторий на банкротство завершился 2 октября 2022 года. Теперь не надо подавать сообщение в Федресурс, если вы хотите выплатить дивиденды.

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Эту тему обсуждают подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Мораторий введен постановлением Правительства от 28.03.2022 № 497 и действовал с 1 апреля 2022 по 1 октября 2022 года.

Перед выплатой дивидендов бизнес вынужден был платно размещать информацию на Федресурсе об отказе от моратория.

При этом была информация, что мораторий хотят продлить до 1 апреля 2023 года.

Об этом, в частности, сообщают компании, которые оказывают услуги по размещению информации в Федресурсе.

Поэтому наша подписчица в смятении — можно платить дивиденды без такого размещения или нет, продлили мораторий или он закончился.

Коллеги успокоили — мораторий закончился. Его не продлили.

Со 2 октября можно выплачивать дивиденды без лишних хлопот.

Впрочем, и в период моратория некоторые компании платили дивиденды, не размещая информацию в Федресурсе. Дело в том, что нет четкого понятия, на кого распространяется мораторий — на всех поголовно или только на потенциальных банкротов. По этому вопросу сплошные разброд и шатания.

Мы решили провести опрос на тему выплаты дивидендов в период моратория. Приглашаем вас принять в нем участие.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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