Бухгалтеры готовятся сдавать отчеты без мобилизованного директора

Такие советы дают коллеги в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

У автора поста ООО с 5 учредителями. Так что в данном случае задача упрощается.

Если вариант с доверенностью не подходит, учредители могут выбрать нового директора. Решение заверит нотариус без очереди, сообщили в ФНП.

Также коллеги напомнили, что сейчас мобилизованным бизнесменам дают 5 дней на передачу дел. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Впрочем, нормативных актов на этот счет нет. Но есть законопроект, по которому бизнесменам (ИП и учредителям ООО) дадут 7 дней на оформление всех документов. Этот проект пока не прошел даже первое чтение.