Мобилизация

Бухгалтеры готовятся сдавать отчеты без мобилизованного директора

Чтобы бухгалтер мог сдавать отчеты, пока директор находится на военной службе, нужно оперативно оформить МЧД и отправить ее в ИФНС. Главбух как физлицо оформляет личную электронную подпись в удостоверяющем центре.

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Такие советы дают коллеги в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

У автора поста ООО с 5 учредителями. Так что в данном случае задача упрощается.

Если вариант с доверенностью не подходит, учредители могут выбрать нового директора. Решение заверит нотариус без очереди, сообщили в ФНП.

Также коллеги напомнили, что сейчас мобилизованным бизнесменам дают 5 дней на передачу дел. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Впрочем, нормативных актов на этот счет нет. Но есть законопроект, по которому бизнесменам (ИП и учредителям ООО) дадут 7 дней на оформление всех документов. Этот проект пока не прошел даже первое чтение.

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Мобилизация

Бухгалтеры готовятся сдавать отчеты без мобилизованного директора

Чтобы бухгалтер мог сдавать отчеты, пока директор находится на военной службе, нужно оперативно оформить МЧД и отправить ее в ИФНС. Главбух как физлицо оформляет личную электронную подпись в удостоверяющем центре.

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