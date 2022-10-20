💥 Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим женщинам не войдет в состав универсального пособия

В универсальное пособие будет объединено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, уточнил Минтруд.

Это пособие раньше платили в Соцзащите, а сейчас его платит ПФР.

Для безработных пособие по уходу за ребенком в 2022 году составляет 7 677,81 руб. Работающим платят 40% от средней зарплаты, но не менее 7 677,81 руб. и не более 31 282,22 руб.

Кроме того, не войдет в состав универсального пособия и выплата на рождение ребенка.

Единовременное пособие при рождении ребенка в 2022 году составляет 20 472 руб. в 2023 году оно вырастет до 23 011 руб.

Это пособие по-прежнему будут платить всем родителям, а не только малоимущим.

Универсальное пособие положено только тем, у кого доход на члена семьи ниже прожиточного минимума в регионе. Причем проводят комплексную оценку нуждаемости.