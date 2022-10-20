Работнику-пенсионеру нельзя отказать в отпуске без содержания

Разъяснение дает Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

По статье 128 ТК РФ работодатель обязан на основании заявления предоставить отпуск без сохранения заработной платы работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в году.

А вот если день для визита к врачу нужен молодому сотруднику, работодатель может и отказать.

Например, ранее Роструд пояснял, что могут не отпустить с работы для сдачи анализов перед операцией, а также на поминки.

Безусловное право на отпуск без содержания прописано только для некоторых категорий работников.

Недавно в их число включили сотрудников с родственниками-инвалидами, да и то с условием — это право должно быть прописано в колдоговоре.