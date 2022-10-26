НДФЛ

Зарплата дистанционщика-нерезидента, работающего из заграницы, не облагается НДФЛ

Расчет НДФЛ зависит от того, является ли сотрудник налоговым резидентом РФ и каким по норме НК считается источник выплаты дохода – в РФ или за ее пределами.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 06.10.2022 № 03-04-06/96611.

Если дистанционный сотрудник живет за границей, то его зарплата – это доход от источников за пределами РФ.

С нее сотрудник сам платит налог, если он налоговый резидент РФ. Если он нерезидент, то такой доход не облагается НДФЛ.

Если дистанционный сотрудник живет в России, то его зарплата – это доход от источников в РФ.

Тогда налог с него удерживают по ставке 13%, если он налоговый резидент, или 30%, если он нерезидент.

Статус (резидент или нерезидент) определяют при каждой выплате. Окончательный статус определяют по итогам года.

В 2023 году эту систему хотят поменять.

Подробно о том, как сейчас считают НДФЛ с зарплат заграничных дистанционщиков и как будут считать потом, читайте в статье «Дистанционный сотрудник российской компании уехал за границу. Таблица по НДФЛ для бухгалтера».

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