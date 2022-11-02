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📒 Главные новости 2 ноября одной строкой

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Малый и средний бизнес

Стало известно, сколько денег на развитие получил малый бизнес благодаря корпорации МСП

Больше 26 тыс. представителей МСП за 9 месяцев 2022 года получили поддержку благодаря гарантиям и поручительствам Корпорации МСП. Предприниматели смогли привлечь 315 млрд руб.

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