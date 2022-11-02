📒 Главные новости 2 ноября одной строкой

Новости:
- Прокуратура и ФНС уже наказывают за Федресурс
- Утвердили заявление для сокрытия бухотчетности в ГИР БО
- Для турбизнеса могут увеличить лимиты по УСН
- Жарить шашлыки на дачах можно в пяти метрах от дома
- Компаниям Крыма выделят 1,6 млрд рублей
Разъяснения:
- За подаренную квартиру можно частично не платить НДФЛ, если супруга дарителя – ваша родственница
- На единовременную премию северным сотрудникам тоже надо начислять районный коэффициент
- По капстроительству ОС можно сразу принимать на вычет НДС, не дожидаясь, когда объект будет достроен