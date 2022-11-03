СЗВ-ТД

❌ При увольнении в СЗВ-ТД обязательно должен быть код ОКЗ. Уже пошли отказы от ПФР, хотя норма еще не заработала

Раньше при заполнении формы СЗВ-ТД с мероприятиями «Прием» и «Перевод» надо было обязательно указывать код ОКЗ. Теперь этот код нужен и при увольнении. И не только при увольнении.

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Изменили электронный формат СЗВ-ТД. Поправки приняты постановлением правления ПФР от 13.10.2022 № 217п. В нем же – новые коды для приостановки и возобновления трудового договора.

Теперь код ОКЗ нужен в таких случаях:

  • Прием;
  • Перевод;
  • Увольнение;
  • Приостановление;
  • Возобновление.

Вот как теперь это изложено в формате (позиция 1.11 таблицы 6):

1

Эта норма вступает в силу с 8 ноября (как и новые коды для мобилизованных).

Но на деле ПФР уже сейчас отказывает в приеме отчетов СЗВ-ТД на увольнение, если там не указан код ОКЗ.

Об этом рассказывают наши читатели в канале «Красный уголок бухгалтера».

Вот что пишут коллеги:

– Со вчера по увольнению тоже надо заполнять ОКЗ. ПФР массово начали присылать отказы. Должны были эти правила заработать с 8 ноября, но ПФР решил вот так.

1С в ожидании патча или обновления предлагает руками править отправляемый файл

Кстати, у нас есть сервис «Подбор кода должности для СЗВ-ТД из ОКЗ».

Он поможет найти профессии, ориентируясь не только на похожие названия, но и даже если прямо такой должности в Общероссийском классификаторе занятий нет.

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