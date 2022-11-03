❌ При увольнении в СЗВ-ТД обязательно должен быть код ОКЗ. Уже пошли отказы от ПФР, хотя норма еще не заработала

Изменили электронный формат СЗВ-ТД. Поправки приняты постановлением правления ПФР от 13.10.2022 № 217п. В нем же – новые коды для приостановки и возобновления трудового договора.
Теперь код ОКЗ нужен в таких случаях:
- Прием;
- Перевод;
- Увольнение;
- Приостановление;
- Возобновление.
Вот как теперь это изложено в формате (позиция 1.11 таблицы 6):
Эта норма вступает в силу с 8 ноября (как и новые коды для мобилизованных).
Но на деле ПФР уже сейчас отказывает в приеме отчетов СЗВ-ТД на увольнение, если там не указан код ОКЗ.
Об этом рассказывают наши читатели в канале «Красный уголок бухгалтера».
Вот что пишут коллеги:
– Со вчера по увольнению тоже надо заполнять ОКЗ. ПФР массово начали присылать отказы. Должны были эти правила заработать с 8 ноября, но ПФР решил вот так.
1С в ожидании патча или обновления предлагает руками править отправляемый файл
Кстати, у нас есть сервис «Подбор кода должности для СЗВ-ТД из ОКЗ».
Он поможет найти профессии, ориентируясь не только на похожие названия, но и даже если прямо такой должности в Общероссийском классификаторе занятий нет.