Подотчет, командировки

🔥 Суточные в сумме 8 480 руб. за командировки в новые регионы освободят от НДФЛ

Сейчас не облагаются НДФЛ и взносами суточные в размере 700 рублей в день. Но для командировок в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области установлены повышенные суточные – 8 480 руб. Вся сумма будет необлагаемой.

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Поправки вносят в статьи 217 и 422 НК РФ и в закон № 125-ФЗ о взносах на травматизм.

Законопроект готов ко второму чтению.

Освободят от НДФЛ сумму суточных, которые установлены актом президента или правительства при направлении в служебные командировки на «территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры».

Повышенные суточные 8 480 рублей установлены постановлением Правительства от 28.10.2022 № 1915, которое издано после указа президента.

Кроме того, этот документ дает право выдавать командированным безотчетные суммы для возмещения дополнительных расходов.

Их тоже освободят от НДФЛ, но в пределах лимита – 700 рублей в день. С остальной суммы надо платить налог.

А вот взносы с этих подотчетный денег платить не надо вообще. Но для взносов на травматизм есть лимит – 700 рублей в день.

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