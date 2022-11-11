Бухгалтер просит совета: НДФЛ перечислили сильно раньше зарплаты

«НДФЛ оплачен раньше, чем зарплата? Оплатили аж через 10 дней. Нужно что-то с этим делать?», – спрашивает коллега в «Красном уголке бухгалтера».

Первым комментарием пришел совет снова платить НДФЛ вместе с зарплатой, а переплату возвращать. Но рекомендация получила кучу дизлайков.

Большинство коллег признались, что не раз попадали в похожую ситуацию и решали вопрос без лишних заморочек: в 6-НДФЛ указывали выплату в день уплаты НДФЛ.

«Оставьте все так. Штрафа все равно не будет, если период в платежке указан верно. Освобождение от штрафа при соблюдении условия, что все ок в декларации и налог и пени перечислены до момента обнаружения налоговым органом. Тем более сейчас идет подготовка к единому налоговому платежу. Налоговая все равно все зачтет перед 23 годом. Теперь все будет ведь в одну кубышку».

Это подтверждают и другие коллеги: налоговая ни разу не реагировала на более раннюю уплату НДФЛ, они сравнивают с датой в декларации, главное не позже.

Бухгалтеры рассказывают, что не только к зарплате, но и к дивидентам пристального внимания из-за раннего НДФЛ не будет.

«Никогда ничего не доплачивала и не возвращала, претензий не было. А тут по новому клиенту вообще песня. В 2020 году начислили дивиденды и выплатили весь НДФЛ. А сами дивиденды платим раз в месяц до сих пор. Пока прокатывает».

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