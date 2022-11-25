НДС

Аренда здания для гостиничных номеров облагается НДС 0%, если оно включено в реестр

Сдача в аренду объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года, облагается НДС по ставке 0% с 1 июля 2022 года. Но вид объекта должен быть в перечне, а сам объект – в реестре.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 02.11.2022 № 03-07-11/106726.

Перечень видов объектов туристской индустрии утвержден приказом Ростуризма от 05.07.2022 № 307-Пр-22. В этот перечень входят 9 видов объектов.

Правила ведения реестра объектов туристической индустрии утверждены постановлением Правительства от 01.07.2022 № 1181. Чтобы попасть в этот реестр, надо подать заявление.

Его можно отправить через Госуслуги. Инструкция – здесь.

Таким образом, если вид объекта есть в перечне, подано заявление на включение в реестр и туристический объект включен в реестр, то можно применять НДС 0%.

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