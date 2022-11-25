Аренда здания для гостиничных номеров облагается НДС 0%, если оно включено в реестр

Разъяснение дает Минфин в письме от 02.11.2022 № 03-07-11/106726.
Перечень видов объектов туристской индустрии утвержден приказом Ростуризма от 05.07.2022 № 307-Пр-22. В этот перечень входят 9 видов объектов.
Правила ведения реестра объектов туристической индустрии утверждены постановлением Правительства от 01.07.2022 № 1181. Чтобы попасть в этот реестр, надо подать заявление.
Его можно отправить через Госуслуги. Инструкция – здесь.
Таким образом, если вид объекта есть в перечне, подано заявление на включение в реестр и туристический объект включен в реестр, то можно применять НДС 0%.