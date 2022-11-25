Мобилизованных учитывают при расчете численности медклиники для ставки налога на прибыль 0%

Разъяснение дает ФНС в письме от 11.11.2022 № СД-19-3/257.

Для права на льготу в ИФНС сдают сведения о доле доходов и численности (КНД 1150022).

Там есть реквизиты «численность работников в штате организации» (графа 3) и «численность медицинского персонала» (графа 4). В них отражают численность на 1-е число каждого месяца.

В НК не прописано, как считать численность. Надо ориентироваться на нормы Росстата.

Росстат разъяснял, что мобилизованные:

включаются в списочную численность;

не включаются в среднесписочную численность.

Таким образом, медицинская компания включает мобилизованных в общую численность работников для льготы по налогу на прибыль 0%.

Добавим, что медики-совместители не учитываются для права на нулевую ставку налога на прибыль.

Кстати, несмотря на льготы при ОСНО многие компании предпочитают применять УСН. Почему – читайте тут.