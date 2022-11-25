Самозанятые

При закрытии ИП после перехода на НПД не надо оформлять отказ от УСН

При переходе на НПД предприниматель должен в течение месяца направить в ИФНС уведомление о прекращении применения УСН. Но если перейти на НПД, а ИП закрыть, то УСН прекратится сама собой.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2022 № 03-11-10/110702. Оно доведено до сведения письмом ФНС от 14.11.2022 № 03-11-10/110702.

Если ИП не откажется от УСН, он потеряет право на НПД, статус самозанятого аннулируют.

Однако ИП может перейти на НПД, а статус ИП прекратить. В таком случае утрата статуса ИП, применяющего УСН, означает одновременное прекращение применения УСН.

В данном случае сдавать уведомление о прекращении УСН не надо. Датой прекращения УСН следует считать дату постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД.

Кстати, планировали сделать автоматический отказ от УСН при переходе на НПД, чтобы не осложнять жизнь предпринимателям.

ИП часто забывают подать уведомление об отказе от УСН. Из-за этого налоговики снимают бизнесмена с НПД задним числом. Для многих это становится шоком. Мы рассказывали о таких историях.

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