❗ С удаленщиков-нерезидентов будут удерживать НДФЛ по ставке 13%

Но это пока не точно. Окончательное решение не принято.
Минфин склоняется к тому, чтобы сохранить для дистанционных работников российских компаний, которые работают из-за рубежа, ставку НДФЛ на уровне 13-15%, передает «Интерфакс».
Пока в законопроекте заложено, что с зарплаты таких сотрудников налог будет удерживать налоговый агент-работодатель. Про ставку не уточняется. По умолчанию для нерезидентов она 30%.
Но Минфин уже неоднократно утверждал, что не ставит цели обложить людей налогом по высокой ставке. Цель – чтобы они в принципе платили налог в России.
Некоторые, не являются резидентами ни в одной стране и налог не платят вообще нигде.
Расчет НДФЛ зависит от того, является ли сотрудник налоговым резидентом РФ и каким по норме НК считается источник выплаты дохода – в РФ или за ее пределами.
Если дистанционный сотрудник живет за границей, то его зарплата – это доход от источников за пределами РФ. С нее работодатель сейчас не удерживает налог.
Если дистанционный сотрудник живет в России, то его зарплата – это доход от источников в РФ. С нее удерживает налог работодатель.
Смотрите в нашей таблице расклад по НДФЛ дистанционщиков.
Резидент РФ
Нерезидент РФ
Как сейчас
Сотрудник работает из России
НДФЛ по ставке 13% или 15% удерживает работодатель
НДФЛ по ставке 30% удерживает работодатель
Сотрудник работает из заграницы
Работодатель НДФЛ не удерживает.
Сотрудник сам сдает 3-НДФЛ и платит НДФЛ
Работодатель НДФЛ не удерживает.
Сотрудник тоже не платит НДФЛ. Он платит налог в другой стране
Как будет потом, если примут поправки в НК, которые пока в проекте
Сотрудник работает из заграницы
НДФЛ по ставке 13% или 15% будет удерживать работодатель
НДФЛ по ставке 13% и 15% или 30% будет удерживать работодатель
Решение по ставке пока не принято!
Подробно о том, как сейчас считают НДФЛ с зарплат заграничных дистанционщиков и как будут считать потом, читайте в статье «Дистанционный сотрудник российской компании уехал за границу. Таблица по НДФЛ для бухгалтера».