❗ С удаленщиков-нерезидентов будут удерживать НДФЛ по ставке 13%

Но это пока не точно. Окончательное решение не принято.

Минфин склоняется к тому, чтобы сохранить для дистанционных работников российских компаний, которые работают из-за рубежа, ставку НДФЛ на уровне 13-15%, передает «Интерфакс».

Пока в законопроекте заложено, что с зарплаты таких сотрудников налог будет удерживать налоговый агент-работодатель. Про ставку не уточняется. По умолчанию для нерезидентов она 30%.

Но Минфин уже неоднократно утверждал, что не ставит цели обложить людей налогом по высокой ставке. Цель – чтобы они в принципе платили налог в России.

Некоторые, не являются резидентами ни в одной стране и налог не платят вообще нигде.

Расчет НДФЛ зависит от того, является ли сотрудник налоговым резидентом РФ и каким по норме НК считается источник выплаты дохода – в РФ или за ее пределами.

Если дистанционный сотрудник живет за границей, то его зарплата – это доход от источников за пределами РФ. С нее работодатель сейчас не удерживает налог.

Если дистанционный сотрудник живет в России, то его зарплата – это доход от источников в РФ. С нее удерживает налог работодатель.

Смотрите в нашей таблице расклад по НДФЛ дистанционщиков.

Резидент РФ Нерезидент РФ Как сейчас Сотрудник работает из России НДФЛ по ставке 13% или 15% удерживает работодатель НДФЛ по ставке 30% удерживает работодатель Сотрудник работает из заграницы Работодатель НДФЛ не удерживает. Сотрудник сам сдает 3-НДФЛ и платит НДФЛ Работодатель НДФЛ не удерживает. Сотрудник тоже не платит НДФЛ. Он платит налог в другой стране Как будет потом, если примут поправки в НК, которые пока в проекте Сотрудник работает из заграницы НДФЛ по ставке 13% или 15% будет удерживать работодатель НДФЛ по ставке 13% и 15% или 30% будет удерживать работодатель Решение по ставке пока не принято!

Подробно о том, как сейчас считают НДФЛ с зарплат заграничных дистанционщиков и как будут считать потом, читайте в статье «Дистанционный сотрудник российской компании уехал за границу. Таблица по НДФЛ для бухгалтера».