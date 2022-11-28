Страховые взносы

💥 Свершилось! Минфин подтвердил, что IT-компания на УСН может платить пониженные взносы

Пониженные страховые взносы (7,6%) могут платить компании как на ОСНО, так и на УСН.

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Наконец-то поступили четкие разъяснения Минфина на этот счет (письмо от 28.10.2022 № 03-15-05/105082).

У бизнеса были сомнения, можно ли применять льготу по взносам фирмам на УСН. Новая формулировка в ст. 427 НК РФ имеет отсылку к главе 25 НК, которая регулирует налог на прибыль.

Поэтому с тех пор как приняли поправки (в июле 2022 года) бухгалтеры с нетерпением ждали разъяснений от Минфина. Мы даже провели опрос на эту тему, 73% участников которого посчитали, что льгота по взносам при УСН есть. Они оказались правы.

В своем письме Минфин делает однозначный вывод:

Пониженные тарифы страховых взносов применяются ИТ-организацией независимо от применяемого ею налогового режима, в том числе при УСН.

При этом высчитывать долю льготных доходов (70%) айти-бизнес на УСН должен кассовым методом.

Минфин напомнил, что при ОСНО тоже бывает кассовый метод по налогу на прибыль.

Так что считать доходы кассовым методом можно как при ОСНО (если есть такое право), так и при УСН. И применять пониженные взносы тоже можно и при ОСНО, и при УСН.

Главное, чтобы была аккредитация и доля профильных доходов от 70%.

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