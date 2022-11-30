⛔ Зарплату и дивиденды для расчета НДФЛ суммировать нельзя!

Об этой системе расчета НДФЛ в переходный период еще раз напомнил Минфин в письме от 24.11.2022 № 03-04-06/114923.

В ведомство поступил запрос от бухгалтера с примером расчета НДФЛ 15% с совокупности налоговых баз.

У директора зарплата 1,1 млн руб. и дивиденды 6 млн руб.

Бухгалтер предлагает такой расчет: (7,1 млн – 5 млн) х 15% + 650 тыс. = 965 тыс. руб.

Но Минфин разъяснил: по каждой базе превышение над 5 млн надо считать отдельно.

Напомним, перечень налоговых баз приведен в статье 210 НК РФ. Их 11 штук. Это доходы от дивидендов, выигрышей в лотерею, операций РЕПО, ценных бумаг, ЦФА, прибыли КИК и т.д.

То есть в этом примере налог бухгалтер должен посчитать так: 1,1 млн х 13% + (6 млн – 5 млн) х 15% + 650 тыс. = 943 тыс. руб.

На разницу 22 тыс. руб. (965 тыс. – 943 тыс.) директору потом придет налоговое уведомление. Налог на 2022 год надо будет уплатить до 1 декабря 2023 года.

Кстати, этот бухгалтер отнюдь не первый, который считает, что надо суммировать базы. Подобные мысли высказывают и наши читатели при обсуждении проблемы получения налоговых уведомлений на уплату НДФЛ гражданами, которые были совешенно не готовы к такому повороту событий ни морально, ни материально.

Увы, бухгалтер ничего не может сделать в этой ситуации. У него саязаны руки нормами НК. Можно только предупредить директора, чтобы он не тратил все деньги и оставил часть для будущей уплаты НДФЛ.