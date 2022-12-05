При продаже земельного участка после межевания бухгалтеры советуют прикладывать к декларации 3-НДФЛ расчет стоимости

Обсуждение на эту тему ведут подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

История такая: человек приобрел два участка по двум договорам. Потом через межевание получил много новых участков с новыми кадастровыми номерами. Один из этих новых участков он продал.

При подсчете НДФЛ доход можно уменьшить на имущественный вычет в размере фактических расходов на покупку этой земли.

Но купили два больших участка, а продали один маленький. Значит, его покупную стоимость придется высчитывать по площади.

Коллеги советуют к декларации 3-НДФЛ приложить подробный расчет, чтобы инспектору было понятно, почему именно такая сумма вычета отражена в отчете.

Бухгалтеры по своему опыту знают, что налоговикам надо объяснить, какая стоимость от купленных участков пришлась на размежеванные.

Для этого надо всю сумму, потраченную на приобретение старых участков, поделить на метраж новых участков, чтобы получить стоимость квадратного метра новых участков. Потом высчитать стоимость нового участка, который продан.

Кстати, если вы владели землей много лет, но сделали межевание, то срок владения для НДФЛ начинает идти заново. Продажа земли после межевания облагается НДФЛ.