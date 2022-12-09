Роструд пояснил, по какой форме составлять график отпусков

О том, по какой форме составляется график, эксперты Роструда напомнили на сайте «Онлайнинспекция».
Существует типовая форма графика отпусков № Т-7 (утв. постановлением Госкомстата от 05.01.04 № 1).
Но Трудовой кодекс не обязывает работодателей составлять график по унифицированной форме: форма Т-7 носит не обязательный, а рекомендательный характер.
Поэтому, если по какой-то причине вам не подходит типовая форма, можно разработать свой бланк. Однако при этом нужно соблюсти все требования к графику отпусков и процедуре его утверждения (ст. 123 ТК РФ).