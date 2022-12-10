❗ В 2023 году бухгалтерам по-прежнему придется считать НДФЛ 15% отдельно по зарплате и дивидендам

Сроки перехода на расчет НДФЛ с совокупности налоговых баз сдвинули еще на год.

Такая поправка внесена ко второму чтению правительственного законопроекта.

То есть, бухгалтеры и в 2023 году продолжат считать НДФЛ отдельно по зарплате и дивидендам.

Налоговые базы прописаны в статье 210 НК РФ. Из всего 11. Зарплата – это одна база (основная), дивиденды – другая.

Если зарплата и дивиденды по отдельности меньше 5 млн рублей, а в сумме – больше, ставка НДФЛ будет 13%. Но потом налоговики все пересчитают и попросят уплатить налог до 1 декабря.

Поэтому в 2023 году также будет актуален совет: заранее предупредите директора-учредителя, что по итогам года ему придется доплатить НДФЛ по ставке 15%.