НДФЛ

❗ В 2023 году бухгалтерам по-прежнему придется считать НДФЛ 15% отдельно по зарплате и дивидендам

В 2021 и 2022 годах НДФЛ с дохода свыше 5 млн рублей налоговые агенты считали отдельно по каждой налоговой базе, а налоговики потом все пересчитывали. В 2023 году этот квест должен был прекратиться. Но нет.

Версия для печати

Сроки перехода на расчет НДФЛ с совокупности налоговых баз сдвинули еще на год.

Такая поправка внесена ко второму чтению правительственного законопроекта.

То есть, бухгалтеры и в 2023 году продолжат считать НДФЛ отдельно по зарплате и дивидендам.

Налоговые базы прописаны в статье 210 НК РФ. Из всего 11. Зарплата – это одна база (основная), дивиденды – другая.

Если зарплата и дивиденды по отдельности меньше 5 млн рублей, а в сумме – больше, ставка НДФЛ будет 13%. Но потом налоговики все пересчитают и попросят уплатить налог до 1 декабря.

Поэтому в 2023 году также будет актуален совет: заранее предупредите директора-учредителя, что по итогам года ему придется доплатить НДФЛ по ставке 15%.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоговые изменения 2023

Нововведения по спецрежимам в 2023 году

Наступающий год принесет для бизнеса глобальные изменения в сфере налогообложения: единый налоговый счет распространят на все организации, установят единую дату уплаты фискальных платежей и сдачи отчетности. Подробнее об изменениях для УСН и других спецрежимов расскажем в статье.

Нововведения по спецрежимам в 2023 году

Как защитить бюджет внедрения 1С: инструкция + экспресс-оценка

Даже если высшее руководство понимает важность предстоящего проекта внедрения, бюджет на него нуждается в обосновании. Если же пока в этом заинтересован только инициатор, задача усложняется: обоснование требуется подкрепить детальным описанием предполагаемых выгод. Рассчитать и обосновать затраты поможет наша статья.

Как защитить бюджет внедрения 1С: инструкция + экспресс-оценка

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще