💍 Бизнес спешит избавиться от ювелирных изделий в 2022 году, чтобы сохранить УСН

Например, у нашей подписчицы сейчас нулевая фирма и с 2023 года она планирует убрать из ЕГРЮЛ ювелирные коды, чтобы налоговики не могли придраться к УСН.

Но на остатках есть ювелирные изделия и есть долг по займу перед учредителем. Бухгалтера планирует провести взаимозачет (фирма расплатится с учредителем ювелирными изделиями).

Эксперт в разделе «Клерк.Консультации» посоветовала не тянуть с этим до следующего года. Операции надо провести в этом году. Будет реализация ювелирки. Образуется долг учредителя, который закроется долгом перед ним.

Такая реализация в 2022 году пройдет по УСН. Если провести ее в 2023 году, придется уйти на ОСНО.

Похожая проблема и у нашей подписчицы в «Красном уголке бухгалтера».

Компания планирует прекратить деятельность и даже нашла покупателя на остатки товара. Но есть проблема – у покупателя нет столько денег, чтобы расплатиться за товар в этом году. Он будет платить постепенно в течение 2023 года.

А такой вариант, увы, неприемлем.

Дело в том, что при УСН кассовый метод. Поэтому выручка, полученная в 2023 году, будет относится к 2023 году. А получение выручки от ювелирной деятельности в следующем году приведет к утрате права на УСН.

Коллеги в комментариях развели споры. Кто-то предлагает дать покупателю заем, чтобы он расплатился им за золото, а в 2023 году гасил долг по займу, а не за товар. Кто-то предлагает рассмотреть вариант с векселем.

Но в одном коллеги едины – оплата в 2023 году за золото лишит права на УСН, которое компания так хочет сохранить. Поэтому в 2022 года надо отгрузить товар и получить за него деньги.

О том, что ждет ювелирный бизнес с 1 января 2023 года, мы рассказывали в статье «Почему ювелиры так не хотят переходить на ОСНО».